10 bin Paraguay guaranisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile PYG → PEN çevirin

1,000₲ PYG = 0,0004856S/. PEN

17:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PEN
1 PYG → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim2.42%-1.76%
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1 PYG → PEN istatistikleri

PYG → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → PEN kurundaki değişiklik 2.42 değerindeydi.

PYG → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → PEN kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4080,94558,6981,341,4030,79
1 AUD0,649154,8190,61438,1210,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,333162,1231,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Peru Nuevo Solü
1 PYG0,00049 PEN
5 PYG0,00243 PEN
10 PYG0,00486 PEN
20 PYG0,00971 PEN
50 PYG0,02428 PEN
100 PYG0,04856 PEN
250 PYG0,12139 PEN
500 PYG0,24278 PEN
1000 PYG0,48555 PEN
2000 PYG0,97110 PEN
5000 PYG2,42776 PEN
10000 PYG4,85552 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Paraguay Guaranisi
1 PEN2.059,51000 PYG
5 PEN10.297,55000 PYG
10 PEN20.595,10000 PYG
20 PEN41.190,20000 PYG
50 PEN102.975,50000 PYG
100 PEN205.951,00000 PYG
250 PEN514.877,50000 PYG
500 PEN1.029.755,00000 PYG
1000 PEN2.059.510,00000 PYG
2000 PEN4.119.020,00000 PYG
5000 PEN10.297.550,00000 PYG
10000 PEN20.595.100,00000 PYG