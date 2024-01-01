5 Polonya zlotisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → MUR çevirin

1,000zł PLN = 11,37₨ MUR

14:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 PLN → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,733712,1093
Düşük11,374511,3745
Ortalama11,494511,7702
Değişim-3.05%-5.34%
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1 PLN → MUR istatistikleri

PLN → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,7337, en düşük 11,3745 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,4945 oldu. PLN → MUR kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

PLN → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,1093, en düşük 11,3745 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,7702 oldu. PLN → MUR kurundaki değişiklik -5.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4130,8861.394,911,07623,924
1 EUR1,05710,83789,1870,9361.473,7811,70125,275
1 GBP1,2631,1951106,5761,1181.761,1313,98330,204
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5250,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Mauritius Rupisi
1 PLN11,37230 MUR
5 PLN56,86150 MUR
10 PLN113,72300 MUR
20 PLN227,44600 MUR
50 PLN568,61500 MUR
100 PLN1.137,23000 MUR
250 PLN2.843,07500 MUR
500 PLN5.686,15000 MUR
1000 PLN11.372,30000 MUR
2000 PLN22.744,60000 MUR
5000 PLN56.861,50000 MUR
10000 PLN113.723,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Polonya Zlotisi
1 MUR0,08793 PLN
5 MUR0,43967 PLN
10 MUR0,87933 PLN
20 MUR1,75866 PLN
50 MUR4,39666 PLN
100 MUR8,79331 PLN
250 MUR21,98328 PLN
500 MUR43,96655 PLN
1000 MUR87,93310 PLN
2000 MUR175,86620 PLN
5000 MUR439,66550 PLN
10000 MUR879,33100 PLN