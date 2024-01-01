1 Polonya zlotisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile PLN → MRU çevirin

1,000zł PLN = 9,728UM MRU

14:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 PLN → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,011710,4168
Düşük9,67809,6780
Ortalama9,858010,1074
Değişim-2.82%-5.58%
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1 PLN → MRU istatistikleri

PLN → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,0117, en düşük 9,6780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,8580 oldu. PLN → MRU kurundaki değişiklik -2.82 değerindeydi.

PLN → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,4168, en düşük 9,6780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1074 oldu. PLN → MRU kurundaki değişiklik -5.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4140,8861.394,8911,08223,928
1 EUR1,05610,83789,1660,9361.473,4211,70625,275
1 GBP1,2621,1951106,561,1181.760,8413,98930,205
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5240,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Moritanya ouguiyası
1 PLN9,72831 MRU
5 PLN48,64155 MRU
10 PLN97,28310 MRU
20 PLN194,56620 MRU
50 PLN486,41550 MRU
100 PLN972,83100 MRU
250 PLN2.432,07750 MRU
500 PLN4.864,15500 MRU
1000 PLN9.728,31000 MRU
2000 PLN19.456,62000 MRU
5000 PLN48.641,55000 MRU
10000 PLN97.283,10000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Polonya Zlotisi
1 MRU0,10279 PLN
5 MRU0,51397 PLN
10 MRU1,02793 PLN
20 MRU2,05586 PLN
50 MRU5,13965 PLN
100 MRU10,27930 PLN
250 MRU25,69825 PLN
500 MRU51,39650 PLN
1000 MRU102,79300 PLN
2000 MRU205,58600 PLN
5000 MRU513,96500 PLN
10000 MRU1.027,93000 PLN