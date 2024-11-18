10 Polonya zlotisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile PLN → GBP çevirin

1,000zł PLN = 0,1931£ GBP

13:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

PLN → GBP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GBP
1 PLN → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19390,1996
Düşük0,18990,1899
Ortalama0,19230,1948
Değişim-0.19%-3.28%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → GBP istatistikleri

PLN → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1939, en düşük 0,1899 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1923 oldu. PLN → GBP kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

PLN → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1996, en düşük 0,1899 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1948 oldu. PLN → GBP kurundaki değişiklik -3.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4230,8881.397,5111,11223,971
1 EUR1,05510,83689,0530,9371.474,1611,72125,286
1 GBP1,2621,1971106,5791,1211.764,2914,02830,262
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5540,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / İngiliz Pound Sterlini
1 PLN0,19305 GBP
5 PLN0,96527 GBP
10 PLN1,93053 GBP
20 PLN3,86106 GBP
50 PLN9,65265 GBP
100 PLN19,30530 GBP
250 PLN48,26325 GBP
500 PLN96,52650 GBP
1000 PLN193,05300 GBP
2000 PLN386,10600 GBP
5000 PLN965,26500 GBP
10000 PLN1.930,53000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Polonya Zlotisi
1 GBP5,17991 PLN
5 GBP25,89955 PLN
10 GBP51,79910 PLN
20 GBP103,59820 PLN
50 GBP258,99550 PLN
100 GBP517,99100 PLN
250 GBP1.294,97750 PLN
500 GBP2.589,95500 PLN
1000 GBP5.179,91000 PLN
2000 GBP10.359,82000 PLN
5000 GBP25.899,55000 PLN
10000 GBP51.799,10000 PLN