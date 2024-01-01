10 Polonya zlotisinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile PLN → ETB çevirin

1,000zł PLN = 29,55Br ETB

13:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 PLN → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,391731,3562
Düşük28,951327,8313
Ortalama29,922329,7822
Değişim-1.15%4.79%
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1 PLN → ETB istatistikleri

PLN → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,3917, en düşük 28,9513 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,9223 oldu. PLN → ETB kurundaki değişiklik -1.15 değerindeydi.

PLN → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,3562, en düşük 27,8313 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,7822 oldu. PLN → ETB kurundaki değişiklik 4.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4290,8871.396,811,10323,963
1 EUR1,05510,83689,1020,9371.474,1111,71725,29
1 GBP1,2621,1961106,5881,121.763,3914,01730,253
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5440,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Etiyopya Birri
1 PLN29,54920 ETB
5 PLN147,74600 ETB
10 PLN295,49200 ETB
20 PLN590,98400 ETB
50 PLN1.477,46000 ETB
100 PLN2.954,92000 ETB
250 PLN7.387,30000 ETB
500 PLN14.774,60000 ETB
1000 PLN29.549,20000 ETB
2000 PLN59.098,40000 ETB
5000 PLN147.746,00000 ETB
10000 PLN295.492,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Polonya Zlotisi
1 ETB0,03384 PLN
5 ETB0,16921 PLN
10 ETB0,33842 PLN
20 ETB0,67684 PLN
50 ETB1,69210 PLN
100 ETB3,38419 PLN
250 ETB8,46048 PLN
500 ETB16,92095 PLN
1000 ETB33,84190 PLN
2000 ETB67,68380 PLN
5000 ETB169,20950 PLN
10000 ETB338,41900 PLN