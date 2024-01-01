500 Etiyopya birrinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ETB → PLN çevirin

1,000Br ETB = 0,03360zł PLN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 ETB → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03450,0359
Düşük0,03290,0319
Ortalama0,03340,0336
Değişim0.44%-4.80%
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1 ETB → PLN istatistikleri

ETB → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0345, en düşük 0,0329 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0334 oldu. ETB → PLN kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

ETB → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0359, en düşük 0,0319 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0336 oldu. ETB → PLN kurundaki değişiklik -4.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Polonya Zlotisi
1 ETB0,03360 PLN
5 ETB0,16800 PLN
10 ETB0,33600 PLN
20 ETB0,67200 PLN
50 ETB1,68000 PLN
100 ETB3,35999 PLN
250 ETB8,39998 PLN
500 ETB16,79995 PLN
1000 ETB33,59990 PLN
2000 ETB67,19980 PLN
5000 ETB167,99950 PLN
10000 ETB335,99900 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Etiyopya Birri
1 PLN29,76200 ETB
5 PLN148,81000 ETB
10 PLN297,62000 ETB
20 PLN595,24000 ETB
50 PLN1.488,10000 ETB
100 PLN2.976,20000 ETB
250 PLN7.440,50000 ETB
500 PLN14.881,00000 ETB
1000 PLN29.762,00000 ETB
2000 PLN59.524,00000 ETB
5000 PLN148.810,00000 ETB
10000 PLN297.620,00000 ETB