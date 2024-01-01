20 Polonya zlotisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile PLN → AZN çevirin

1,000zł PLN = 0,4140man. AZN

12:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 PLN → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,42920,4471
Düşük0,41350,4135
Ortalama0,42140,4331
Değişim-3.54%-6.36%
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1 PLN → AZN istatistikleri

PLN → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4292, en düşük 0,4135 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4214 oldu. PLN → AZN kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

PLN → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4471, en düşük 0,4135 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4331 oldu. PLN → AZN kurundaki değişiklik -6.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4180,8881.398,1911,12123,984
1 EUR1,05410,83588,9630,9361.473,4811,7225,276
1 GBP1,2621,1981106,5481,1211.764,7314,03630,271
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5630,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Azerbaycan Manatı
1 PLN0,41401 AZN
5 PLN2,07003 AZN
10 PLN4,14005 AZN
20 PLN8,28010 AZN
50 PLN20,70025 AZN
100 PLN41,40050 AZN
250 PLN103,50125 AZN
500 PLN207,00250 AZN
1000 PLN414,00500 AZN
2000 PLN828,01000 AZN
5000 PLN2.070,02500 AZN
10000 PLN4.140,05000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Polonya Zlotisi
1 AZN2,41543 PLN
5 AZN12,07715 PLN
10 AZN24,15430 PLN
20 AZN48,30860 PLN
50 AZN120,77150 PLN
100 AZN241,54300 PLN
250 AZN603,85750 PLN
500 AZN1.207,71500 PLN
1000 AZN2.415,43000 PLN
2000 AZN4.830,86000 PLN
5000 AZN12.077,15000 PLN
10000 AZN24.154,30000 PLN