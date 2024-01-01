Pakistan rupisinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → TTD çevirin

1.000 pkr
24,26 ttd

1.00000 PKR = 0.02426 TTD

17:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0760589.33421.451751.65330.9476718.3599
1 GBP1.1694911.25845104.4771.697841.933551.1082921.4721
1 USD0.92930.794628183.02051.349151.536450.8806517.0623
1 INR0.01119390.009571470.012045210.01625080.01850690.01060760.205519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Trinidad ve Tobago Doları
1 PKR0.02426 TTD
5 PKR0.12132 TTD
10 PKR0.24264 TTD
20 PKR0.48528 TTD
50 PKR1.21321 TTD
100 PKR2.42641 TTD
250 PKR6.06602 TTD
500 PKR12.13205 TTD
1000 PKR24.26410 TTD
2000 PKR48.52820 TTD
5000 PKR121.32050 TTD
10000 PKR242.64100 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Pakistan Rupisi
1 TTD41.21320 PKR
5 TTD206.06600 PKR
10 TTD412.13200 PKR
20 TTD824.26400 PKR
50 TTD2060.66000 PKR
100 TTD4121.32000 PKR
250 TTD10303.30000 PKR
500 TTD20606.60000 PKR
1000 TTD41213.20000 PKR
2000 TTD82426.40000 PKR
5000 TTD206066.00000 PKR
10000 TTD412132.00000 PKR