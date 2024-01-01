Pakistan rupisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile PKR → RUB çevirin

1.000 pkr
331,35 rub

1.00000 PKR = 0.33135 RUB

17:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929483.01620.7947553.672851.349153.7502530.731
1 EUR1.07595189.32130.8551353.95181.451624.0350833.065
1 INR0.01204580.011195510.009573490.04424260.01625160.04517490.370181
1 GBP1.258251.16941104.45514.621361.697574.7187538.6673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Rus Rublesi
1 PKR0.33135 RUB
5 PKR1.65674 RUB
10 PKR3.31349 RUB
20 PKR6.62698 RUB
50 PKR16.56745 RUB
100 PKR33.13490 RUB
250 PKR82.83725 RUB
500 PKR165.67450 RUB
1000 PKR331.34900 RUB
2000 PKR662.69800 RUB
5000 PKR1656.74500 RUB
10000 PKR3313.49000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Pakistan Rupisi
1 RUB3.01797 PKR
5 RUB15.08985 PKR
10 RUB30.17970 PKR
20 RUB60.35940 PKR
50 RUB150.89850 PKR
100 RUB301.79700 PKR
250 RUB754.49250 PKR
500 RUB1508.98500 PKR
1000 RUB3017.97000 PKR
2000 RUB6035.94000 PKR
5000 RUB15089.85000 PKR
10000 RUB30179.70000 PKR