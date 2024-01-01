Pakistan rupisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile PKR → PYG çevirin

1.000 pkr
26.150 pyg

1.00000 PKR = 26.15030 PYG

17:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0759589.32131.451621.653270.94770518.356
1 GBP1.1694111.25825104.4551.697571.933391.1082521.4661
1 USD0.92940.794755183.01621.349151.536570.8808517.0603
1 INR0.01119550.009573490.012045810.01625160.01850930.01061060.205506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 PKR26.15030 PYG
5 PKR130.75150 PYG
10 PKR261.50300 PYG
20 PKR523.00600 PYG
50 PKR1307.51500 PYG
100 PKR2615.03000 PYG
250 PKR6537.57500 PYG
500 PKR13075.15000 PYG
1000 PKR26150.30000 PYG
2000 PKR52300.60000 PYG
5000 PKR130751.50000 PYG
10000 PKR261503.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Pakistan Rupisi
1 PYG0.03824 PKR
5 PYG0.19120 PKR
10 PYG0.38240 PKR
20 PYG0.76481 PKR
50 PYG1.91202 PKR
100 PYG3.82405 PKR
250 PYG9.56012 PKR
500 PYG19.12025 PKR
1000 PYG38.24050 PKR
2000 PYG76.48100 PKR
5000 PYG191.20250 PKR
10000 PYG382.40500 PKR