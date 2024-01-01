10 bin Paraguay guaranisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile PYG → PKR çevirin

1,000₲ PYG = 0,03552₨ PKR

17:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PKR
1 PYG → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03570,0368
Düşük0,03480,0348
Ortalama0,03530,0357
Değişim1.23%-3.37%
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1 PYG → PKR istatistikleri

PYG → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0357, en düşük 0,0348 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0353 oldu. PYG → PKR kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

PYG → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0368, en düşük 0,0348 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0357 oldu. PYG → PKR kurundaki değişiklik -3.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4220,94558,7011,341,4030,79
1 AUD0,649154,8240,61438,120,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,335162,1171,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Pakistan Rupisi
1 PYG0,03552 PKR
5 PYG0,17758 PKR
10 PYG0,35516 PKR
20 PYG0,71031 PKR
50 PYG1,77577 PKR
100 PYG3,55155 PKR
250 PYG8,87887 PKR
500 PYG17,75775 PKR
1000 PYG35,51550 PKR
2000 PYG71,03100 PKR
5000 PYG177,57750 PKR
10000 PYG355,15500 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 PKR28,15670 PYG
5 PKR140,78350 PYG
10 PKR281,56700 PYG
20 PKR563,13400 PYG
50 PKR1.407,83500 PYG
100 PKR2.815,67000 PYG
250 PKR7.039,17500 PYG
500 PKR14.078,35000 PYG
1000 PKR28.156,70000 PYG
2000 PKR56.313,40000 PYG
5000 PKR140.783,50000 PYG
10000 PKR281.567,00000 PYG