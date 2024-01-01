2.000 Pakistan rupisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile PKR → PYG çevirin

1,000₨ PKR = 28,04₲ PYG

11:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PYG
1 PKR → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,750728,7507
Düşük27,986027,1582
Ortalama28,292327,9915
Değişim-1.64%3.05%
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1 PKR → PYG istatistikleri

PKR → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,7507, en düşük 27,9860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,2923 oldu. PKR → PYG kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

PKR → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,7507, en düşük 27,1582 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,9915 oldu. PKR → PYG kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4160,7933,6731,413,75434,536
1 EUR1,054188,9540,8353,871,4853,95636,392
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50414,6341,7784,73643,572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 PKR28,03740 PYG
5 PKR140,18700 PYG
10 PKR280,37400 PYG
20 PKR560,74800 PYG
50 PKR1.401,87000 PYG
100 PKR2.803,74000 PYG
250 PKR7.009,35000 PYG
500 PKR14.018,70000 PYG
1000 PKR28.037,40000 PYG
2000 PKR56.074,80000 PYG
5000 PKR140.187,00000 PYG
10000 PKR280.374,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Pakistan Rupisi
1 PYG0,03567 PKR
5 PYG0,17833 PKR
10 PYG0,35667 PKR
20 PYG0,71333 PKR
50 PYG1,78333 PKR
100 PYG3,56666 PKR
250 PYG8,91665 PKR
500 PYG17,83330 PKR
1000 PYG35,66660 PKR
2000 PYG71,33320 PKR
5000 PYG178,33300 PKR
10000 PYG356,66600 PKR