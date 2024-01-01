5.000 Pakistan rupisinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile PKR → KMF çevirin

1,000₨ PKR = 1,678CF KMF

10:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 PKR → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,68121,6812
Düşük1,61911,5740
Ortalama1,64531,6131
Değişim3.01%5.76%
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1 PKR → KMF istatistikleri

PKR → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6812, en düşük 1,6191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6453 oldu. PKR → KMF kurundaki değişiklik 3.01 değerindeydi.

PKR → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6812, en düşük 1,5740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6131 oldu. PKR → KMF kurundaki değişiklik 5.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4160,7933,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0550,8363,8751,4873,9636,439
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51214,6341,7784,73643,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Komor Frangı
1 PKR1,67783 KMF
5 PKR8,38915 KMF
10 PKR16,77830 KMF
20 PKR33,55660 KMF
50 PKR83,89150 KMF
100 PKR167,78300 KMF
250 PKR419,45750 KMF
500 PKR838,91500 KMF
1000 PKR1.677,83000 KMF
2000 PKR3.355,66000 KMF
5000 PKR8.389,15000 KMF
10000 PKR16.778,30000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Pakistan Rupisi
1 KMF0,59601 PKR
5 KMF2,98004 PKR
10 KMF5,96008 PKR
20 KMF11,92016 PKR
50 KMF29,80040 PKR
100 KMF59,60080 PKR
250 KMF149,00200 PKR
500 KMF298,00400 PKR
1000 KMF596,00800 PKR
2000 KMF1.192,01600 PKR
5000 KMF2.980,04000 PKR
10000 KMF5.960,08000 PKR