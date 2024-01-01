2.000 Pakistan rupisinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile PKR → KMF çevirin

1,000₨ PKR = 1,678CF KMF

10:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 PKR → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,68121,6812
Düşük1,61911,5740
Ortalama1,64531,6131
Değişim3.01%5.76%
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1 PKR → KMF istatistikleri

PKR → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6812, en düşük 1,6191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6453 oldu. PKR → KMF kurundaki değişiklik 3.01 değerindeydi.

PKR → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6812, en düşük 1,5740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6131 oldu. PKR → KMF kurundaki değişiklik 5.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4140,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0610,8363,8751,4873,9636,442
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51814,6351,7784,73743,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Komor Frangı
1 PKR1,67766 KMF
5 PKR8,38830 KMF
10 PKR16,77660 KMF
20 PKR33,55320 KMF
50 PKR83,88300 KMF
100 PKR167,76600 KMF
250 PKR419,41500 KMF
500 PKR838,83000 KMF
1000 PKR1.677,66000 KMF
2000 PKR3.355,32000 KMF
5000 PKR8.388,30000 KMF
10000 PKR16.776,60000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Pakistan Rupisi
1 KMF0,59607 PKR
5 KMF2,98035 PKR
10 KMF5,96069 PKR
20 KMF11,92138 PKR
50 KMF29,80345 PKR
100 KMF59,60690 PKR
250 KMF149,01725 PKR
500 KMF298,03450 PKR
1000 KMF596,06900 PKR
2000 KMF1.192,13800 PKR
5000 KMF2.980,34500 PKR
10000 KMF5.960,69000 PKR