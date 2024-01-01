500 Pakistan rupisinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile PKR → GIP çevirin

1,000₨ PKR = 0,002848£ GIP

09:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GIP
1 PKR → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0027
Ortalama0,00280,0027
Değişim3.33%3.47%
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1 PKR → GIP istatistikleri

PKR → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. PKR → GIP kurundaki değişiklik 3.33 değerindeydi.

PKR → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. PKR → GIP kurundaki değişiklik 3.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3960,7923,6731,4093,75434,542
1 EUR1,057189,1690,8373,8811,4893,96636,495
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,59714,6391,7794,74143,628

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Cebelitarık Lirası
1 PKR0,00285 GIP
5 PKR0,01424 GIP
10 PKR0,02848 GIP
20 PKR0,05697 GIP
50 PKR0,14242 GIP
100 PKR0,28485 GIP
250 PKR0,71212 GIP
500 PKR1,42424 GIP
1000 PKR2,84848 GIP
2000 PKR5,69696 GIP
5000 PKR14,24240 GIP
10000 PKR28,48480 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Pakistan Rupisi
1 GIP351,06500 PKR
5 GIP1.755,32500 PKR
10 GIP3.510,65000 PKR
20 GIP7.021,30000 PKR
50 GIP17.553,25000 PKR
100 GIP35.106,50000 PKR
250 GIP87.766,25000 PKR
500 GIP175.532,50000 PKR
1000 GIP351.065,00000 PKR
2000 GIP702.130,00000 PKR
5000 GIP1.755.325,00000 PKR
10000 GIP3.510.650,00000 PKR