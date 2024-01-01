1 Pakistan rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → FJD çevirin

1,000₨ PKR = 0,008227FJ$ FJD

09:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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FJD
1 PKR → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00830,0083
Düşük0,00800,0079
Ortalama0,00810,0080
Değişim2.46%2.72%
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1 PKR → FJD istatistikleri

PKR → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0081 oldu. PKR → FJD kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

PKR → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0079 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0080 oldu. PKR → FJD kurundaki değişiklik 2.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3960,7923,6731,4093,75434,542
1 EUR1,056189,1480,8373,881,4883,96536,487
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52114,6361,7784,73843,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Fiji Doları
1 PKR0,00823 FJD
5 PKR0,04114 FJD
10 PKR0,08227 FJD
20 PKR0,16454 FJD
50 PKR0,41136 FJD
100 PKR0,82272 FJD
250 PKR2,05681 FJD
500 PKR4,11362 FJD
1000 PKR8,22723 FJD
2000 PKR16,45446 FJD
5000 PKR41,13615 FJD
10000 PKR82,27230 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Pakistan Rupisi
1 FJD121,54800 PKR
5 FJD607,74000 PKR
10 FJD1.215,48000 PKR
20 FJD2.430,96000 PKR
50 FJD6.077,40000 PKR
100 FJD12.154,80000 PKR
250 FJD30.387,00000 PKR
500 FJD60.774,00000 PKR
1000 FJD121.548,00000 PKR
2000 FJD243.096,00000 PKR
5000 FJD607.740,00000 PKR
10000 FJD1.215.480,00000 PKR