1 Fiji dolarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → PKR çevirin

1,000FJ$ FJD = 122,0₨ PKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 FJD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek124,5350127,1160
Düşük121,1860121,1860
Ortalama122,8172124,4563
Değişim-2.04%-2.14%
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1 FJD → PKR istatistikleri

FJD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 124,5350, en düşük 121,1860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 122,8172 oldu. FJD → PKR kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 127,1160, en düşük 121,1860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 124,4563 oldu. FJD → PKR kurundaki değişiklik -2.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Pakistan Rupisi
1 FJD121,99200 PKR
5 FJD609,96000 PKR
10 FJD1.219,92000 PKR
20 FJD2.439,84000 PKR
50 FJD6.099,60000 PKR
100 FJD12.199,20000 PKR
250 FJD30.498,00000 PKR
500 FJD60.996,00000 PKR
1000 FJD121.992,00000 PKR
2000 FJD243.984,00000 PKR
5000 FJD609.960,00000 PKR
10000 FJD1.219.920,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Fiji Doları
1 PKR0,00820 FJD
5 PKR0,04099 FJD
10 PKR0,08197 FJD
20 PKR0,16394 FJD
50 PKR0,40986 FJD
100 PKR0,81972 FJD
250 PKR2,04931 FJD
500 PKR4,09862 FJD
1000 PKR8,19724 FJD
2000 PKR16,39448 FJD
5000 PKR40,98620 FJD
10000 PKR81,97240 FJD