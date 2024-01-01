Pakistan rupisinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → DOP çevirin

1.000 pkr
209,98 dop

1.00000 PKR = 0.20998 DOP

17:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9293583.01670.7947233.672851.349053.7502530.7372
1 EUR1.07605189.33010.8551653.952171.451654.0354633.0748
1 INR0.01204580.011194410.009573050.04424230.01625030.04517460.370253
1 GBP1.25831.16936104.4614.621551.697514.7189438.6766

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Dominik Pesosu
1 PKR0.20998 DOP
5 PKR1.04989 DOP
10 PKR2.09978 DOP
20 PKR4.19956 DOP
50 PKR10.49890 DOP
100 PKR20.99780 DOP
250 PKR52.49450 DOP
500 PKR104.98900 DOP
1000 PKR209.97800 DOP
2000 PKR419.95600 DOP
5000 PKR1049.89000 DOP
10000 PKR2099.78000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Pakistan Rupisi
1 DOP4.76241 PKR
5 DOP23.81205 PKR
10 DOP47.62410 PKR
20 DOP95.24820 PKR
50 DOP238.12050 PKR
100 DOP476.24100 PKR
250 DOP1190.60250 PKR
500 DOP2381.20500 PKR
1000 DOP4762.41000 PKR
2000 DOP9524.82000 PKR
5000 DOP23812.05000 PKR
10000 DOP47624.10000 PKR