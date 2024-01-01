5 Pakistan rupisinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → DOP çevirin

1,000₨ PKR = 0,2169$ DOP

09:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 PKR → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21690,2169
Düşük0,21610,2136
Ortalama0,21650,2158
Değişim0.26%1.23%
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1 PKR → DOP istatistikleri

PKR → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2169, en düşük 0,2161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2165 oldu. PKR → DOP kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

PKR → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2169, en düşük 0,2136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2158 oldu. PKR → DOP kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3980,7923,6731,4093,75434,53
1 EUR1,056189,1580,8373,881,4883,96536,477
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52214,6361,7784,73843,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Dominik Pesosu
1 PKR0,21691 DOP
5 PKR1,08454 DOP
10 PKR2,16908 DOP
20 PKR4,33816 DOP
50 PKR10,84540 DOP
100 PKR21,69080 DOP
250 PKR54,22700 DOP
500 PKR108,45400 DOP
1000 PKR216,90800 DOP
2000 PKR433,81600 DOP
5000 PKR1.084,54000 DOP
10000 PKR2.169,08000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Pakistan Rupisi
1 DOP4,61026 PKR
5 DOP23,05130 PKR
10 DOP46,10260 PKR
20 DOP92,20520 PKR
50 DOP230,51300 PKR
100 DOP461,02600 PKR
250 DOP1.152,56500 PKR
500 DOP2.305,13000 PKR
1000 DOP4.610,26000 PKR
2000 DOP9.220,52000 PKR
5000 DOP23.051,30000 PKR
10000 DOP46.102,60000 PKR