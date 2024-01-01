10 bin Pakistan rupisinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile PKR → DJF çevirin

1,000₨ PKR = 0,6390Fdj DJF

09:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DJF
1 PKR → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,64060,6411
Düşük0,63820,6361
Ortalama0,63970,6389
Değişim-0.09%0.16%
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1 PKR → DJF istatistikleri

PKR → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6406, en düşük 0,6382 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6397 oldu. PKR → DJF kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

PKR → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6411, en düşük 0,6361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6389 oldu. PKR → DJF kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3980,7923,6731,4093,75434,532
1 EUR1,056189,1580,8373,881,4883,96536,479
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,53914,6371,7784,73843,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Cibuti Frangı
1 PKR0,63898 DJF
5 PKR3,19491 DJF
10 PKR6,38982 DJF
20 PKR12,77964 DJF
50 PKR31,94910 DJF
100 PKR63,89820 DJF
250 PKR159,74550 DJF
500 PKR319,49100 DJF
1000 PKR638,98200 DJF
2000 PKR1.277,96400 DJF
5000 PKR3.194,91000 DJF
10000 PKR6.389,82000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Pakistan Rupisi
1 DJF1,56499 PKR
5 DJF7,82495 PKR
10 DJF15,64990 PKR
20 DJF31,29980 PKR
50 DJF78,24950 PKR
100 DJF156,49900 PKR
250 DJF391,24750 PKR
500 DJF782,49500 PKR
1000 DJF1.564,99000 PKR
2000 DJF3.129,98000 PKR
5000 DJF7.824,95000 PKR
10000 DJF15.649,90000 PKR