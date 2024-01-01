5.000 Pakistan rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile PKR → BTN çevirin

1,000₨ PKR = 0,3037Nu. BTN

09:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → BTN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BTN
1 PKR → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30390,3039
Düşük0,30220,3000
Ortalama0,30290,3017
Değişim0.47%1.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → BTN istatistikleri

PKR → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3039, en düşük 0,3022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3029 oldu. PKR → BTN kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

PKR → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3039, en düşük 0,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3017 oldu. PKR → BTN kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,4030,7923,6731,413,75434,512
1 EUR1,056189,1120,8363,8781,4883,96336,438
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,55414,6371,7794,73943,57

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 PKR0,30365 BTN
5 PKR1,51826 BTN
10 PKR3,03652 BTN
20 PKR6,07304 BTN
50 PKR15,18260 BTN
100 PKR30,36520 BTN
250 PKR75,91300 BTN
500 PKR151,82600 BTN
1000 PKR303,65200 BTN
2000 PKR607,30400 BTN
5000 PKR1.518,26000 BTN
10000 PKR3.036,52000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Pakistan Rupisi
1 BTN3,29325 PKR
5 BTN16,46625 PKR
10 BTN32,93250 PKR
20 BTN65,86500 PKR
50 BTN164,66250 PKR
100 BTN329,32500 PKR
250 BTN823,31250 PKR
500 BTN1.646,62500 PKR
1000 BTN3.293,25000 PKR
2000 BTN6.586,50000 PKR
5000 BTN16.466,25000 PKR
10000 BTN32.932,50000 PKR