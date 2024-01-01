20 Filipinler pesosundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile PHP → WST çevirin

1,000₱ PHP = 0,04739WS$ WST

08:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 PHP → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04750,0486
Düşük0,04610,0461
Ortalama0,04670,0475
Değişim0.88%-1.61%
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1 PHP → WST istatistikleri

PHP → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0475, en düşük 0,0461 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0467 oldu. PHP → WST kurundaki değişiklik 0.88 değerindeydi.

PHP → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0486, en düşük 0,0461 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0475 oldu. PHP → WST kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,86154,8157,244
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,566109,8175,138
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,32163,297,64
1 AUD0,6460,910,61210,512902,66899,9724,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Samoa Talası
1 PHP0,04739 WST
5 PHP0,23696 WST
10 PHP0,47392 WST
20 PHP0,94785 WST
50 PHP2,36962 WST
100 PHP4,73924 WST
250 PHP11,84810 WST
500 PHP23,69620 WST
1000 PHP47,39240 WST
2000 PHP94,78480 WST
5000 PHP236,96200 WST
10000 PHP473,92400 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Filipinler Pesosu
1 WST21,10040 PHP
5 WST105,50200 PHP
10 WST211,00400 PHP
20 WST422,00800 PHP
50 WST1.055,02000 PHP
100 WST2.110,04000 PHP
250 WST5.275,10000 PHP
500 WST10.550,20000 PHP
1000 WST21.100,40000 PHP
2000 WST42.200,80000 PHP
5000 WST105.502,00000 PHP
10000 WST211.004,00000 PHP