250 Samoa talasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile WST → PHP çevirin

1,000WS$ WST = 21,44₱ PHP

05:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 WST → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,673221,6732
Düşük21,042320,5668
Ortalama21,416221,0566
Değişim1.87%3.43%
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1 WST → PHP istatistikleri

WST → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,6732, en düşük 21,0423 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,4162 oldu. WST → PHP kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

WST → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,6732, en düşük 20,5668 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,0566 oldu. WST → PHP kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9651,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05811,62619,0141,4840,83589,3341,417
1 AUD0,6510,615111,6910,9120,51454,9270,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Filipinler Pesosu
1 WST21,43650 PHP
5 WST107,18250 PHP
10 WST214,36500 PHP
20 WST428,73000 PHP
50 WST1.071,82500 PHP
100 WST2.143,65000 PHP
250 WST5.359,12500 PHP
500 WST10.718,25000 PHP
1000 WST21.436,50000 PHP
2000 WST42.873,00000 PHP
5000 WST107.182,50000 PHP
10000 WST214.365,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Samoa Talası
1 PHP0,04665 WST
5 PHP0,23325 WST
10 PHP0,46649 WST
20 PHP0,93299 WST
50 PHP2,33247 WST
100 PHP4,66494 WST
250 PHP11,66235 WST
500 PHP23,32470 WST
1000 PHP46,64940 WST
2000 PHP93,29880 WST
5000 PHP233,24700 WST
10000 PHP466,49400 WST