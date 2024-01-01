Filipinler pesosundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → TND çevirin

1.000 php
56,038 tnd

1.00000 PHP = 0.05604 TND

17:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.0759589.31891.451621.652890.9477918.3589
1 GBP1.1693911.25825104.4521.697571.932941.1083321.4695
1 USD0.92940.794755183.0141.349151.536220.8808517.063
1 INR0.01119580.009573740.012046210.01625210.01850550.01061090.205544

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tunus Dinarı
1 PHP0.05604 TND
5 PHP0.28019 TND
10 PHP0.56038 TND
20 PHP1.12077 TND
50 PHP2.80192 TND
100 PHP5.60384 TND
250 PHP14.00960 TND
500 PHP28.01920 TND
1000 PHP56.03840 TND
2000 PHP112.07680 TND
5000 PHP280.19200 TND
10000 PHP560.38400 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Filipinler Pesosu
1 TND17.84490 PHP
5 TND89.22450 PHP
10 TND178.44900 PHP
20 TND356.89800 PHP
50 TND892.24500 PHP
100 TND1784.49000 PHP
250 TND4461.22500 PHP
500 TND8922.45000 PHP
1000 TND17844.90000 PHP
2000 TND35689.80000 PHP
5000 TND89224.50000 PHP
10000 TND178449.00000 PHP