10 bin Filipinler pesosundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → TND çevirin

1,000₱ PHP = 0,05376DT TND

08:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 PHP → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05380,0545
Düşük0,05290,0529
Ortalama0,05330,0538
Değişim0.18%-0.31%
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1 PHP → TND istatistikleri

PHP → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0538, en düşük 0,0529 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0533 oldu. PHP → TND kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

PHP → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0545, en düşük 0,0529 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0538 oldu. PHP → TND kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.398,05154,7457,246
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,334109,8385,143
1 EUR1,0551,48611,6330,8361.475,01163,2657,644
1 AUD0,6460,910,61210,512903,0799,9584,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tunus Dinarı
1 PHP0,05376 TND
5 PHP0,26878 TND
10 PHP0,53757 TND
20 PHP1,07514 TND
50 PHP2,68784 TND
100 PHP5,37568 TND
250 PHP13,43920 TND
500 PHP26,87840 TND
1000 PHP53,75680 TND
2000 PHP107,51360 TND
5000 PHP268,78400 TND
10000 PHP537,56800 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Filipinler Pesosu
1 TND18,60230 PHP
5 TND93,01150 PHP
10 TND186,02300 PHP
20 TND372,04600 PHP
50 TND930,11500 PHP
100 TND1.860,23000 PHP
250 TND4.650,57500 PHP
500 TND9.301,15000 PHP
1000 TND18.602,30000 PHP
2000 TND37.204,60000 PHP
5000 TND93.011,50000 PHP
10000 TND186.023,00000 PHP