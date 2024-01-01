2.000 Filipinler pesosundan Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile PHP → KGS çevirin

1,000₱ PHP = 1,469Лв KGS

07:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 PHP → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,48541,5223
Düşük1,45281,4528
Ortalama1,46551,4907
Değişim-1.07%-3.04%
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1 PHP → KGS istatistikleri

PHP → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4854, en düşük 1,4528 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4655 oldu. PHP → KGS kurundaki değişiklik -1.07 değerindeydi.

PHP → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5223, en düşük 1,4528 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4907 oldu. PHP → KGS kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.396,99154,647,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,547109,7595,142
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,64163,027,636
1 AUD0,6460,910,61310,511902,45699,8974,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kırgızistan Somu
1 PHP1,46878 KGS
5 PHP7,34390 KGS
10 PHP14,68780 KGS
20 PHP29,37560 KGS
50 PHP73,43900 KGS
100 PHP146,87800 KGS
250 PHP367,19500 KGS
500 PHP734,39000 KGS
1000 PHP1.468,78000 KGS
2000 PHP2.937,56000 KGS
5000 PHP7.343,90000 KGS
10000 PHP14.687,80000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Filipinler Pesosu
1 KGS0,68084 PHP
5 KGS3,40418 PHP
10 KGS6,80836 PHP
20 KGS13,61672 PHP
50 KGS34,04180 PHP
100 KGS68,08360 PHP
250 KGS170,20900 PHP
500 KGS340,41800 PHP
1000 KGS680,83600 PHP
2000 KGS1.361,67200 PHP
5000 KGS3.404,18000 PHP
10000 KGS6.808,36000 PHP