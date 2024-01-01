Filipinler pesosundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → JMD çevirin

1.000 php
2.783,06 jmd

1.00000 PHP = 2.78306 JMD

17:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349350.92931.535980.7946281331.92150.1457.1936
1 CAD0.74109810.688721.138310.588897987.083111.2725.33116
1 EUR1.076051.4519711.652790.85511433.21161.5657.74067
1 AUD0.651050.8784940.60503710.517343867.14797.75194.68339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Jamaika Doları
1 PHP2.78306 JMD
5 PHP13.91530 JMD
10 PHP27.83060 JMD
20 PHP55.66120 JMD
50 PHP139.15300 JMD
100 PHP278.30600 JMD
250 PHP695.76500 JMD
500 PHP1391.53000 JMD
1000 PHP2783.06000 JMD
2000 PHP5566.12000 JMD
5000 PHP13915.30000 JMD
10000 PHP27830.60000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Filipinler Pesosu
1 JMD0.35932 PHP
5 JMD1.79658 PHP
10 JMD3.59317 PHP
20 JMD7.18634 PHP
50 JMD17.96585 PHP
100 JMD35.93170 PHP
250 JMD89.82925 PHP
500 JMD179.65850 PHP
1000 JMD359.31700 PHP
2000 JMD718.63400 PHP
5000 JMD1796.58500 PHP
10000 JMD3593.17000 PHP