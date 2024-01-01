Papua Yeni Gine kinasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile PGK → SHP çevirin

1.000 pgk
211,88 shp

1.00000 PGK = 0.21188 SHP

17:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553851.0762589.34011.451921.65310.94786518.367
1 GBP1.1690611.25825104.4481.697441.932651.1081221.4729
1 USD0.929150.794755183.01051.349051.535980.8807517.0657
1 INR0.01119320.009574150.012046710.01625160.01850340.01061010.205585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Saint Helena Poundu
1 PGK0.21188 SHP
5 PGK1.05941 SHP
10 PGK2.11882 SHP
20 PGK4.23764 SHP
50 PGK10.59410 SHP
100 PGK21.18820 SHP
250 PGK52.97050 SHP
500 PGK105.94100 SHP
1000 PGK211.88200 SHP
2000 PGK423.76400 SHP
5000 PGK1059.41000 SHP
10000 PGK2118.82000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Papua Yeni Gine Kinası
1 SHP4.71962 PGK
5 SHP23.59810 PGK
10 SHP47.19620 PGK
20 SHP94.39240 PGK
50 SHP235.98100 PGK
100 SHP471.96200 PGK
250 SHP1179.90500 PGK
500 SHP2359.81000 PGK
1000 SHP4719.62000 PGK
2000 SHP9439.24000 PGK
5000 SHP23598.10000 PGK
10000 SHP47196.20000 PGK