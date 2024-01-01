Peru Nuevo solünden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile PEN → DJF çevirin

1.000 pen
45.979 djf

1.00000 PEN = 45.97860 DJF

16:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552551.0759589.3231.452371.653150.94785518.3746
1 GBP1.1692411.25805104.4411.698181.932931.1082721.4845
1 USD0.92940.794881183.01781.349851.536450.8809517.0776
1 INR0.01119530.009574830.012045610.01625980.01850750.01061160.20571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Cibuti Frangı
1 PEN45.97860 DJF
5 PEN229.89300 DJF
10 PEN459.78600 DJF
20 PEN919.57200 DJF
50 PEN2298.93000 DJF
100 PEN4597.86000 DJF
250 PEN11494.65000 DJF
500 PEN22989.30000 DJF
1000 PEN45978.60000 DJF
2000 PEN91957.20000 DJF
5000 PEN229893.00000 DJF
10000 PEN459786.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Peru Nuevo Solü
1 DJF0.02175 PEN
5 DJF0.10875 PEN
10 DJF0.21749 PEN
20 DJF0.43498 PEN
50 DJF1.08746 PEN
100 DJF2.17492 PEN
250 DJF5.43730 PEN
500 DJF10.87460 PEN
1000 DJF21.74920 PEN
2000 DJF43.49840 PEN
5000 DJF108.74600 PEN
10000 DJF217.49200 PEN