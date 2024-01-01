Panama balboasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile PAB → BHD çevirin

1.000 pab
376,990 bhd

1.00000 PAB = 0.37699 BHD

16:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0756589.30291.452931.652940.9480118.3694
1 GBP1.1691111.25755104.4051.698641.932461.1083321.4758
1 USD0.929650.795197183.02231.350751.536690.8813517.0775
1 INR0.01119780.009578110.01204510.01626970.01850930.01061580.205698

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Panama balboasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Bahreyn Dinarı
1 PAB0.37699 BHD
5 PAB1.88495 BHD
10 PAB3.76990 BHD
20 PAB7.53980 BHD
50 PAB18.84950 BHD
100 PAB37.69900 BHD
250 PAB94.24750 BHD
500 PAB188.49500 BHD
1000 PAB376.99000 BHD
2000 PAB753.98000 BHD
5000 PAB1884.95000 BHD
10000 PAB3769.90000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Panama Balboası
1 BHD2.65259 PAB
5 BHD13.26295 PAB
10 BHD26.52590 PAB
20 BHD53.05180 PAB
50 BHD132.62950 PAB
100 BHD265.25900 PAB
250 BHD663.14750 PAB
500 BHD1326.29500 PAB
1000 BHD2652.59000 PAB
2000 BHD5305.18000 PAB
5000 BHD13262.95000 PAB
10000 BHD26525.90000 PAB