Панамские бальбоа в бахрейнские динары

Сконвертируйте PAB в BHD по реальному обменному курсу

1 000 pab
376,980 bhd

1.00000 PAB = 0.37698 BHD

Среднерыночный курс в 3:5 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса PAB к BHD

1 мин. назад 1 PAB → 0 BHD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09341.458071.67820.95918.5344
1GBP1.1615811.24845103.4881.693651.949331.1139521.5289
1USD0.93040.800993182.8931.35661.56140.8922517.2445
1INR0.01122420.009662980.012063710.01636570.01883640.01076390.208033

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for панамский бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Панамский бальбоа / Бахрейнский динар
1 PAB0.37698 BHD
5 PAB1.88490 BHD
10 PAB3.76980 BHD
20 PAB7.53960 BHD
50 PAB18.84900 BHD
100 PAB37.69800 BHD
250 PAB94.24500 BHD
500 PAB188.49000 BHD
1000 PAB376.98000 BHD
2000 PAB753.96000 BHD
5000 PAB1884.90000 BHD
10000 PAB3769.80000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Панамский бальбоа
1 BHD2.65266 PAB
5 BHD13.26330 PAB
10 BHD26.52660 PAB
20 BHD53.05320 PAB
50 BHD132.63300 PAB
100 BHD265.26600 PAB
250 BHD663.16500 PAB
500 BHD1326.33000 PAB
1000 BHD2652.66000 PAB
2000 BHD5305.32000 PAB
5000 BHD13263.30000 PAB
10000 BHD26526.60000 PAB