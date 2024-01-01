Yemen riyalinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile OMR → THB çevirin

1.000 omr
93.733,70 thb

1.00000 OMR = 93.73370 THB

16:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552851.075889.32261.453141.652920.9477518.3769
1 GBP1.169211.25785104.4381.699041.932631.1081121.4867
1 USD0.929550.795007183.0291.350751.536450.8809517.0821
1 INR0.01119540.009575060.01204410.01626840.0185050.01061010.205737

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Tayland Bahtı
1 OMR93.73370 THB
5 OMR468.66850 THB
10 OMR937.33700 THB
20 OMR1874.67400 THB
50 OMR4686.68500 THB
100 OMR9373.37000 THB
250 OMR23433.42500 THB
500 OMR46866.85000 THB
1000 OMR93733.70000 THB
2000 OMR187467.40000 THB
5000 OMR468668.50000 THB
10000 OMR937337.00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Umman Riyali
1 THB0.01067 OMR
5 THB0.05334 OMR
10 THB0.10668 OMR
20 THB0.21337 OMR
50 THB0.53342 OMR
100 THB1.06685 OMR
250 THB2.66712 OMR
500 THB5.33425 OMR
1000 THB10.66850 OMR
2000 THB21.33700 OMR
5000 THB53.34250 OMR
10000 THB106.68500 OMR