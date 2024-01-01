Yemen riyalinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile OMR → MAD çevirin

1.000 omr
26.140,60 mad

1.00000 OMR = 26.14060 MAD

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

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Yemen riyalinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Fas Dirhemi
1 OMR26.14060 MAD
5 OMR130.70300 MAD
10 OMR261.40600 MAD
20 OMR522.81200 MAD
50 OMR1307.03000 MAD
100 OMR2614.06000 MAD
250 OMR6535.15000 MAD
500 OMR13070.30000 MAD
1000 OMR26140.60000 MAD
2000 OMR52281.20000 MAD
5000 OMR130703.00000 MAD
10000 OMR261406.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Umman Riyali
1 MAD0.03825 OMR
5 MAD0.19127 OMR
10 MAD0.38255 OMR
20 MAD0.76509 OMR
50 MAD1.91274 OMR
100 MAD3.82547 OMR
250 MAD9.56367 OMR
500 MAD19.12735 OMR
1000 MAD38.25470 OMR
2000 MAD76.50940 OMR
5000 MAD191.27350 OMR
10000 MAD382.54700 OMR