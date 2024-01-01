10 Fas dirheminden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile MAD → OMR çevirin

10 mad
0,388 omr

1,000د.م. MAD = 0,03878ر.ع. OMR

14:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03920,0392
Düşük0,03860,0383
Ortalama0,03900,0388
Değişim0.45%1.13%
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1 MAD → OMR istatistikleri

MAD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0392, en düşük 0,0386 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0390 oldu. MAD → OMR kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

MAD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0392, en düşük 0,0383 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0388 oldu. MAD → OMR kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2380,780,9261,3821,5281,33718,122
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,14511,1861,7711,9581,71323,223
1 EUR1,08655,9690,84311,4931,6511,44419,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Umman Riyali
1 MAD0,03878 OMR
5 MAD0,19390 OMR
10 MAD0,38780 OMR
20 MAD0,77561 OMR
50 MAD1,93902 OMR
100 MAD3,87803 OMR
250 MAD9,69508 OMR
500 MAD19,39015 OMR
1000 MAD38,78030 OMR
2000 MAD77,56060 OMR
5000 MAD193,90150 OMR
10000 MAD387,80300 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Fas Dirhemi
1 OMR25,78630 MAD
5 OMR128,93150 MAD
10 OMR257,86300 MAD
20 OMR515,72600 MAD
50 OMR1.289,31500 MAD
100 OMR2.578,63000 MAD
250 OMR6.446,57500 MAD
500 OMR12.893,15000 MAD
1000 OMR25.786,30000 MAD
2000 OMR51.572,60000 MAD
5000 OMR128.931,50000 MAD
10000 OMR257.863,00000 MAD