5 Yemen riyalinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile OMR → GHS çevirin

5 omr
146,23 ghs

1.00000 OMR = 29.24640 GHS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 GHS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Gana Sedisi
1 OMR29.24640 GHS
5 OMR146.23200 GHS
10 OMR292.46400 GHS
20 OMR584.92800 GHS
50 OMR1462.32000 GHS
100 OMR2924.64000 GHS
250 OMR7311.60000 GHS
500 OMR14623.20000 GHS
1000 OMR29246.40000 GHS
2000 OMR58492.80000 GHS
5000 OMR146232.00000 GHS
10000 OMR292464.00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Umman Riyali
1 GHS0.03419 OMR
5 GHS0.17096 OMR
10 GHS0.34192 OMR
20 GHS0.68385 OMR
50 GHS1.70962 OMR
100 GHS3.41923 OMR
250 GHS8.54808 OMR
500 GHS17.09615 OMR
1000 GHS34.19230 OMR
2000 GHS68.38460 OMR
5000 GHS170.96150 OMR
10000 GHS341.92300 OMR