1 Yemen riyalinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile OMR → FKP çevirin

1 omr
2,12 fkp

1.00000 OMR = 2.12117 FKP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → FKP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 FKP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Falkland Adaları Poundu
1 OMR2.12117 FKP
5 OMR10.60585 FKP
10 OMR21.21170 FKP
20 OMR42.42340 FKP
50 OMR106.05850 FKP
100 OMR212.11700 FKP
250 OMR530.29250 FKP
500 OMR1060.58500 FKP
1000 OMR2121.17000 FKP
2000 OMR4242.34000 FKP
5000 OMR10605.85000 FKP
10000 OMR21211.70000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Umman Riyali
1 FKP0.47144 OMR
5 FKP2.35719 OMR
10 FKP4.71439 OMR
20 FKP9.42878 OMR
50 FKP23.57195 OMR
100 FKP47.14390 OMR
250 FKP117.85975 OMR
500 FKP235.71950 OMR
1000 FKP471.43900 OMR
2000 FKP942.87800 OMR
5000 FKP2357.19500 OMR
10000 FKP4714.39000 OMR