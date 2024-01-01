10 bin Falkland Adaları poundundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile FKP → OMR çevirin

1,000£ FKP = 0,4859ر.ع. OMR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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OMR
1 FKP → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,50250,5169
Düşük0,48590,4859
Ortalama0,49710,5037
Değişim-3.29%-2.84%
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1 FKP → OMR istatistikleri

FKP → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5025, en düşük 0,4859 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4971 oldu. FKP → OMR kurundaki değişiklik -3.29 değerindeydi.

FKP → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5169, en düşük 0,4859 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5037 oldu. FKP → OMR kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Umman Riyali
1 FKP0,48591 OMR
5 FKP2,42957 OMR
10 FKP4,85914 OMR
20 FKP9,71828 OMR
50 FKP24,29570 OMR
100 FKP48,59140 OMR
250 FKP121,47850 OMR
500 FKP242,95700 OMR
1000 FKP485,91400 OMR
2000 FKP971,82800 OMR
5000 FKP2.429,57000 OMR
10000 FKP4.859,14000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Falkland Adaları Poundu
1 OMR2,05798 FKP
5 OMR10,28990 FKP
10 OMR20,57980 FKP
20 OMR41,15960 FKP
50 OMR102,89900 FKP
100 OMR205,79800 FKP
250 OMR514,49500 FKP
500 OMR1.028,99000 FKP
1000 OMR2.057,98000 FKP
2000 OMR4.115,96000 FKP
5000 OMR10.289,90000 FKP
10000 OMR20.579,80000 FKP