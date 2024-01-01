Yemen riyalinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile OMR → DOP çevirin

1.000 omr
152.158 dop

1.00000 OMR = 152.15800 DOP

16:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0757589.3171.452851.652580.9473718.375
1 GBP1.1694711.25805104.4531.699061.932641.1079221.4889
1 USD0.92960.794881183.02771.350551.536220.8806517.0811
1 INR0.01119610.009573680.012044210.01626630.01850250.01060670.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Dominik Pesosu
1 OMR152.15800 DOP
5 OMR760.79000 DOP
10 OMR1521.58000 DOP
20 OMR3043.16000 DOP
50 OMR7607.90000 DOP
100 OMR15215.80000 DOP
250 OMR38039.50000 DOP
500 OMR76079.00000 DOP
1000 OMR152158.00000 DOP
2000 OMR304316.00000 DOP
5000 OMR760790.00000 DOP
10000 OMR1521580.00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Umman Riyali
1 DOP0.00657 OMR
5 DOP0.03286 OMR
10 DOP0.06572 OMR
20 DOP0.13144 OMR
50 DOP0.32861 OMR
100 DOP0.65721 OMR
250 DOP1.64303 OMR
500 DOP3.28606 OMR
1000 DOP6.57212 OMR
2000 DOP13.14424 OMR
5000 DOP32.86060 OMR
10000 DOP65.72120 OMR