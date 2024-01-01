Yemen riyalinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile OMR → CLP çevirin

1.000 omr
2.507.240 clp

1.00000 OMR = 2507.24000 CLP

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Şili Pesosu
1 OMR2507.24000 CLP
5 OMR12536.20000 CLP
10 OMR25072.40000 CLP
20 OMR50144.80000 CLP
50 OMR125362.00000 CLP
100 OMR250724.00000 CLP
250 OMR626810.00000 CLP
500 OMR1253620.00000 CLP
1000 OMR2507240.00000 CLP
2000 OMR5014480.00000 CLP
5000 OMR12536200.00000 CLP
10000 OMR25072400.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Umman Riyali
1 CLP0.00040 OMR
5 CLP0.00199 OMR
10 CLP0.00399 OMR
20 CLP0.00798 OMR
50 CLP0.01994 OMR
100 CLP0.03988 OMR
250 CLP0.09971 OMR
500 CLP0.19942 OMR
1000 CLP0.39885 OMR
2000 CLP0.79769 OMR
5000 CLP1.99422 OMR
10000 CLP3.98845 OMR