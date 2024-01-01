Yemen riyalinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → BND çevirin

1.000 omr
3.497,84 bnd

1.00000 OMR = 3.49784 BND

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Brunei Doları
1 OMR3.49784 BND
5 OMR17.48920 BND
10 OMR34.97840 BND
20 OMR69.95680 BND
50 OMR174.89200 BND
100 OMR349.78400 BND
250 OMR874.46000 BND
500 OMR1748.92000 BND
1000 OMR3497.84000 BND
2000 OMR6995.68000 BND
5000 OMR17489.20000 BND
10000 OMR34978.40000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Umman Riyali
1 BND0.28589 OMR
5 BND1.42945 OMR
10 BND2.85891 OMR
20 BND5.71782 OMR
50 BND14.29455 OMR
100 BND28.58910 OMR
250 BND71.47275 OMR
500 BND142.94550 OMR
1000 BND285.89100 OMR
2000 BND571.78200 OMR
5000 BND1429.45500 OMR
10000 BND2858.91000 OMR