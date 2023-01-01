5 Yemen riyalinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → BND çevirin

5 omr
17,75 bnd

1.00000 OMR = 3.54904 BND

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → BND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BND
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Brunei Doları
1 OMR3.54904 BND
5 OMR17.74520 BND
10 OMR35.49040 BND
20 OMR70.98080 BND
50 OMR177.45200 BND
100 OMR354.90400 BND
250 OMR887.26000 BND
500 OMR1774.52000 BND
1000 OMR3549.04000 BND
2000 OMR7098.08000 BND
5000 OMR17745.20000 BND
10000 OMR35490.40000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Umman Riyali
1 BND0.28177 OMR
5 BND1.40883 OMR
10 BND2.81766 OMR
20 BND5.63532 OMR
50 BND14.08830 OMR
100 BND28.17660 OMR
250 BND70.44150 OMR
500 BND140.88300 OMR
1000 BND281.76600 OMR
2000 BND563.53200 OMR
5000 BND1408.83000 OMR
10000 BND2817.66000 OMR