5 Nepal rupisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile NPR → GHS çevirin

5 npr
0,42 ghs

1.00000 NPR = 0.08474 GHS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 GHS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Gana Sedisi
1 NPR0.08474 GHS
5 NPR0.42372 GHS
10 NPR0.84745 GHS
20 NPR1.69489 GHS
50 NPR4.23723 GHS
100 NPR8.47445 GHS
250 NPR21.18613 GHS
500 NPR42.37225 GHS
1000 NPR84.74450 GHS
2000 NPR169.48900 GHS
5000 NPR423.72250 GHS
10000 NPR847.44500 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Nepal Rupisi
1 GHS11.80020 NPR
5 GHS59.00100 NPR
10 GHS118.00200 NPR
20 GHS236.00400 NPR
50 GHS590.01000 NPR
100 GHS1180.02000 NPR
250 GHS2950.05000 NPR
500 GHS5900.10000 NPR
1000 GHS11800.20000 NPR
2000 GHS23600.40000 NPR
5000 GHS59001.00000 NPR
10000 GHS118002.00000 NPR