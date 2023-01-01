10 Norveç kronundan Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile NOK → IMP çevirin

10 nok
0.74 imp

1.00000 NOK = 0.07411 IMP

11:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865651.097691.44591.490431.658760.9628518.8378
1 GBP1.155211.268105.6431.721821.916281.1122921.7623
1 USD0.911050.788644183.31441.35791.511260.8772517.1627
1 INR0.01093540.009465870.012002710.01629850.01813920.01052940.205999

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Man Adası poundu
1 NOK0.07411 IMP
5 NOK0.37056 IMP
10 NOK0.74113 IMP
20 NOK1.48225 IMP
50 NOK3.70564 IMP
100 NOK7.41127 IMP
250 NOK18.52818 IMP
500 NOK37.05635 IMP
1000 NOK74.11270 IMP
2000 NOK148.22540 IMP
5000 NOK370.56350 IMP
10000 NOK741.12700 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Norveç Kronu
1 IMP13.49300 NOK
5 IMP67.46500 NOK
10 IMP134.93000 NOK
20 IMP269.86000 NOK
50 IMP674.65000 NOK
100 IMP1349.30000 NOK
250 IMP3373.25000 NOK
500 IMP6746.50000 NOK
1000 IMP13493.00000 NOK
2000 IMP26986.00000 NOK
5000 IMP67465.00000 NOK
10000 IMP134930.00000 NOK