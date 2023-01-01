5 Norveç kronundan Aruba florinine

Reel döviz kuru ile NOK → AWG çevirin

5 nok
0.85 awg

1.00000 NOK = 0.16911 AWG

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NOK → AWG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 AWG
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Aruba Florini
1 NOK0.16911 AWG
5 NOK0.84556 AWG
10 NOK1.69111 AWG
20 NOK3.38222 AWG
50 NOK8.45555 AWG
100 NOK16.91110 AWG
250 NOK42.27775 AWG
500 NOK84.55550 AWG
1000 NOK169.11100 AWG
2000 NOK338.22200 AWG
5000 NOK845.55500 AWG
10000 NOK1691.11000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Norveç Kronu
1 AWG5.91328 NOK
5 AWG29.56640 NOK
10 AWG59.13280 NOK
20 AWG118.26560 NOK
50 AWG295.66400 NOK
100 AWG591.32800 NOK
250 AWG1478.32000 NOK
500 AWG2956.64000 NOK
1000 AWG5913.28000 NOK
2000 AWG11826.56000 NOK
5000 AWG29566.40000 NOK
10000 AWG59132.80000 NOK