Nikaragua kordobasından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile NIO → UGX çevirin

1.000 nio
104.953 ugx

1.00000 NIO = 104.95300 UGX

15:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855981.0779589.4811.452911.65140.94740518.3895
1 GBP1.1682511.25935104.5391.697411.92931.1068121.4841
1 USD0.92770.79406183.01031.347851.531980.878917.0597
1 INR0.01117560.009565810.012046710.01623710.01845530.01058780.205513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Uganda Şilini
1 NIO104.95300 UGX
5 NIO524.76500 UGX
10 NIO1049.53000 UGX
20 NIO2099.06000 UGX
50 NIO5247.65000 UGX
100 NIO10495.30000 UGX
250 NIO26238.25000 UGX
500 NIO52476.50000 UGX
1000 NIO104953.00000 UGX
2000 NIO209906.00000 UGX
5000 NIO524765.00000 UGX
10000 NIO1049530.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Nikaragua Kordobası
1 UGX0.00953 NIO
5 UGX0.04764 NIO
10 UGX0.09528 NIO
20 UGX0.19056 NIO
50 UGX0.47640 NIO
100 UGX0.95281 NIO
250 UGX2.38201 NIO
500 UGX4.76403 NIO
1000 UGX9.52805 NIO
2000 UGX19.05610 NIO
5000 UGX47.64025 NIO
10000 UGX95.28050 NIO