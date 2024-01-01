Namibya dolarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile NAD → UGX çevirin

1.000 nad
204.043 ugx

1.00000 NAD = 204.04300 UGX

14:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856161.0775589.45561.45411.652430.947918.4027
1 GBP1.1680111.25865104.491.698491.930151.1071521.4956
1 USD0.9280.794502183.01761.349451.533510.8796517.0783
1 INR0.01117870.009570280.012045610.0162550.01847210.01059590.205719

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Uganda Şilini
1 NAD204.04300 UGX
5 NAD1020.21500 UGX
10 NAD2040.43000 UGX
20 NAD4080.86000 UGX
50 NAD10202.15000 UGX
100 NAD20404.30000 UGX
250 NAD51010.75000 UGX
500 NAD102021.50000 UGX
1000 NAD204043.00000 UGX
2000 NAD408086.00000 UGX
5000 NAD1020215.00000 UGX
10000 NAD2040430.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Namibya Doları
1 UGX0.00490 NAD
5 UGX0.02450 NAD
10 UGX0.04901 NAD
20 UGX0.09802 NAD
50 UGX0.24505 NAD
100 UGX0.49009 NAD
250 UGX1.22523 NAD
500 UGX2.45046 NAD
1000 UGX4.90092 NAD
2000 UGX9.80184 NAD
5000 UGX24.50460 NAD
10000 UGX49.00920 NAD