Namibya dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile NAD → AWG çevirin

1.000 nad
94,48 awg

1.00000 NAD = 0.09448 AWG

14:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564151.0779589.47971.455181.652410.9481518.3898
1 GBP1.1676611.2587104.4841.699181.929491.1071221.4734
1 USD0.92770.79447183.00911.349951.532920.8795517.06
1 INR0.01117570.009570880.012046910.01626270.01846690.01059580.20552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Aruba Florini
1 NAD0.09448 AWG
5 NAD0.47238 AWG
10 NAD0.94477 AWG
20 NAD1.88953 AWG
50 NAD4.72383 AWG
100 NAD9.44766 AWG
250 NAD23.61915 AWG
500 NAD47.23830 AWG
1000 NAD94.47660 AWG
2000 NAD188.95320 AWG
5000 NAD472.38300 AWG
10000 NAD944.76600 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Namibya Doları
1 AWG10.58460 NAD
5 AWG52.92300 NAD
10 AWG105.84600 NAD
20 AWG211.69200 NAD
50 AWG529.23000 NAD
100 AWG1058.46000 NAD
250 AWG2646.15000 NAD
500 AWG5292.30000 NAD
1000 AWG10584.60000 NAD
2000 AWG21169.20000 NAD
5000 AWG52923.00000 NAD
10000 AWG105846.00000 NAD