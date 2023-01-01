1 Aruba florininden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile AWG → NAD çevirin

1 awg
10.55 nad

1.00000 AWG = 10.55390 NAD

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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AWG → NAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 NAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.056687.87211.425251.644390.9669518.55
1GBP1.1548711.22025101.4821.6461.899071.116721.4231
1USD0.946450.819504183.1651.34891.55630.9151517.5563
1INR0.01138020.009853960.012024310.01621960.01871340.0110040.211102

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Aruba florininden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Namibya Doları
1 AWG10.55390 NAD
5 AWG52.76950 NAD
10 AWG105.53900 NAD
20 AWG211.07800 NAD
50 AWG527.69500 NAD
100 AWG1055.39000 NAD
250 AWG2638.47500 NAD
500 AWG5276.95000 NAD
1000 AWG10553.90000 NAD
2000 AWG21107.80000 NAD
5000 AWG52769.50000 NAD
10000 AWG105539.00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Aruba Florini
1 NAD0.09475 AWG
5 NAD0.47376 AWG
10 NAD0.94752 AWG
20 NAD1.89504 AWG
50 NAD4.73760 AWG
100 NAD9.47520 AWG
250 NAD23.68800 AWG
500 NAD47.37600 AWG
1000 NAD94.75200 AWG
2000 NAD189.50400 AWG
5000 NAD473.76000 AWG
10000 NAD947.52000 AWG