Malavi kvaçasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MWK → PKR çevirin

1.000 mwk
166,08 pkr

1.00000 MWK = 0.16608 PKR

14:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.929051.535041.352251.346050.7958383.034518.9715
1 EUR1.0763511.652241.455491.448820.8565989.374220.42
1 AUD0.651450.6052410.8809230.8768840.51844354.092812.359
1 CAD0.7395080.6870521.1351710.9954150.58852361.404714.0296

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malavi kvaçasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malavi kvaçası için en iyi döviz çiftleri

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Pakistan Rupisi
1 MWK0.16608 PKR
5 MWK0.83042 PKR
10 MWK1.66083 PKR
20 MWK3.32166 PKR
50 MWK8.30415 PKR
100 MWK16.60830 PKR
250 MWK41.52075 PKR
500 MWK83.04150 PKR
1000 MWK166.08300 PKR
2000 MWK332.16600 PKR
5000 MWK830.41500 PKR
10000 MWK1660.83000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Malavi Kvaçası
1 PKR6.02108 MWK
5 PKR30.10540 MWK
10 PKR60.21080 MWK
20 PKR120.42160 MWK
50 PKR301.05400 MWK
100 PKR602.10800 MWK
250 PKR1505.27000 MWK
500 PKR3010.54000 MWK
1000 PKR6021.08000 MWK
2000 PKR12042.16000 MWK
5000 PKR30105.40000 MWK
10000 PKR60210.80000 MWK