10 Pakistan rupisinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile PKR → MWK çevirin

1,000₨ PKR = 6,240MK MWK

11:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MWK
1 PKR → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,24776,2503
Düşük6,22306,1878
Ortalama6,23876,2316
Değişim-0.03%0.30%
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1 PKR → MWK istatistikleri

PKR → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2477, en düşük 6,2230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,2387 oldu. PKR → MWK kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

PKR → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,2503, en düşük 6,1878 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,2316 oldu. PKR → MWK kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4140,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9980,8353,8721,4863,95836,414
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54314,6361,7794,73843,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Malavi Kvaçası
1 PKR6,24037 MWK
5 PKR31,20185 MWK
10 PKR62,40370 MWK
20 PKR124,80740 MWK
50 PKR312,01850 MWK
100 PKR624,03700 MWK
250 PKR1.560,09250 MWK
500 PKR3.120,18500 MWK
1000 PKR6.240,37000 MWK
2000 PKR12.480,74000 MWK
5000 PKR31.201,85000 MWK
10000 PKR62.403,70000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Pakistan Rupisi
1 MWK0,16025 PKR
5 MWK0,80124 PKR
10 MWK1,60247 PKR
20 MWK3,20494 PKR
50 MWK8,01235 PKR
100 MWK16,02470 PKR
250 MWK40,06175 PKR
500 MWK80,12350 PKR
1000 MWK160,24700 PKR
2000 MWK320,49400 PKR
5000 MWK801,23500 PKR
10000 MWK1.602,47000 PKR